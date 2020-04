Thuiswonende 70-plussers blij dat ze weer bezoek krijgen

Ouderenbond ANBO krijgt veel positieve reacties op de nieuwe richtlijnen waardoor thuiswonende 70-plussers vanaf woensdag weer bezoek mogen ontvangen. „Wij zijn blij dat het nu weer duidelijk is dat thuiswonende 70-plussers door één of twee vaste personen kunnen worden bezocht”, laat de ANBO weten. „Voor mensen is het nu weer duidelijk dat ze even iemand kunnen zien en spreken.”

„Oudere mensen belden naar onze telefoonlijn en gaven aan dat ze gezond zijn en toch geen bezoek mochten ontvangen. En dat ze dagen, soms zelfs weken niemand hadden gezien en gesproken. Familie kwam wel boodschappen brengen, maar zette ze voor de deur en kwam niet binnen voor een praatje of een kopje koffie drinken”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

„Natuurlijk is het fijn als een zoon of dochter de boodschappen voor de deur zet, maar het is zo belangrijk als ze een praatje kunnen maken”, zegt Den Haan. „Het is al een wereld van verschil als een buurvrouw of een familielid even een kopje koffie kan komen drinken.”