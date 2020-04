Thuiswerken valt vrouwelijke ambtenaren zwaarder

Vrouwelijke ambtenaren hebben meer moeite met thuiswerken dan hun mannelijke collega’s. Dat meldt Binnenlands Bestuur na een enquête onder ruim 6000 ambtenaren die sinds de maatregelen tegen het coronavirus medio maart noodgedwongen thuiswerken.

Waar 60 procent van de mannen aangeeft dat thuiswerken ze prima bevalt, geldt dit maar voor net iets meer dan de helft van de vrouwen in de enquête (51 procent). Acht op de tien vrouwen geven aan de collega’s te missen, terwijl maar zeven op de tien mannen daar last van hebben.

Ruim de helft van de vrouwen (54 procent) meldt ook dat de werkplek thuis niet ideaal is, tegen 40 procent van de mannen. Twee derde van de mannen blijkt over een eigen werkplek te beschikken, terwijl maar net de helft van de vrouwen die luxe heeft. De vrouwen zeggen ook dat ze vaker worden afgeleid, bijvoorbeeld door de kinderen die door de coronacrisis niet naar school kunnen. „Vooral de combinatie mama, juf, vrouw, werknemer, huisvrouw is in deze periode lastig”, reageert een vrouwelijke ambtenaar.