Nu vrijwel alle scholieren noodgedwongen thuiszitten, is het erg druk op Magister, het systeem dat scholen gebruiken om kinderen vanuit huis lessen te kunnen laten volgen. Magister wordt zwaarbelast en is soms moeilijk bereikbaar.

De Iddink Group, de maker van Magister, vraagt docenten om lesstof in de eigen cloudomgeving van de school te zetten en in Magister daarnaar te linken. „Zo spreiden we de belasting en kan iedereen beter en prettiger gebruik blijven maken van Magister.”