Thuisbezorgd.nl kampt met cyberaanval

De populaire maaltijdbestelwebsite Thuisbezorgd.nl kampt woensdagavond met een zogeheten ddos-aanval. Daardoor komen bevestigingen dat een bestelling geplaatst is soms niet door of lukt het helemaal niet om eten te bestellen. „We werken met man en macht om het probleem te verhelpen”, laat het bedrijf weten.

Bij een ddos-aanval wordt een computersysteem overspoeld met dataverkeer. Andere apparaten worden allemaal tegelijk naar de server van het doelwit gestuurd, die onder de druk bezwijkt en moeilijk bereikbaar wordt.

Ondanks de coronacrisis is iedereen bij Thuisbezorgd.nl gewoon aan het werk. Takeaway, het bedrijf achter de site en vergelijkbare platformen in veel andere landen, benadrukte afgelopen weekend nog voorlopig actief te blijven. Wel leveren bezorgers maaltijden ‘contactloos’ bij mensen thuis af, om kans op besmettingen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De bezorger belt dan aan bij de klant en zet vervolgens een tas met daarin de pizza, sushi of een ander gerecht bij de deur neer.