Tholen en hhg oneens over kerkklok

De gemeente Tholen en de kerkvoogdij van de hersteld hervormde gemeente in Tholen gaan opnieuw in overleg over de geluidsnormen voor een luidklok van de nieuw te bouwen kerk. De gemeente en de kerkvoogdij zijn het oneens over het aantal decibellen dat de klok op zondag mag produceren.

De hhg Tholen kerkt nu in het Calvijn College en is al vanaf 2014 bezig met plannen voor de bouw van een kerk. Nadat eerdere voornemens op niets uitliepen, leek het bouwplan aan de Grindweg te slagen. De gemeente Tholen gaf vorig jaar februari de vergunning voor de bouw af. Daarin was echter de voorwaarde opgenomen dat het klokgelui aan de landelijke normen voor een rustige woonwijk moest voldoen.

„Met deze normen zou het klokgeluid maar bij zes woningen in de buurt te horen zijn”, zegt ouderling-kerkvoogd Theo Hakvoort. „De gemeente had de algemene geluidsnormen toegepast die voor allerlei gebouwen gelden, zoals voor een discotheek of een varkensstal met ventilatoren. Het klokgeluid van een kerk valt onder het grondrecht voor godsdienstvrijheid en is uitgezonderd van deze regels. We hadden in deze bouwaanvraag weliswaar geen klok meegenomen. Maar door het voorschrift van de gemeente is het in de toekomst niet mogelijk om eventueel een klok aan te brengen, omdat er dan geen klokgelui van betekenis meer mogelijk zou zijn. Het was voor ons een principiële kwestie en daarom hebben we bezwaar aangetekend.”

De rechtbank in Middelburg stelde de kerk in het gelijk wat betreft de beperkingen voor de klok maar vernietigde tegelijkertijd de hele bouwvergunning. Hakvoort: „De redenering was dat de gemeente geen kerk zou hebben toegestaan wanneer een klok was aangevraagd. De jurisprudentie geeft echter aan dat bij het verlenen van een vergunning voor een kerk ook de mogelijkheid van een klok moet worden toegestaan. We waren met deze uitspraak terug bij af. De kerkvoogdij vond dat de rechter de vergunning op oneigenlijke gronden vernietigd had en ging in beroep bij de Raad van State met de vraag om de uitspraak van de rechtbank te schorsen.”

Tijdens een spoedprocedure vorige week stemde de gemeente Tholen in met dat verzoek. Dat betekent dat de bouw door kan gaan. Donderdag was er opnieuw overleg met de gemeente. Daarbij zijn er stappen gezet om tot een oplossing te komen. Intussen loopt de bodemprocedure bij de Raad van State door. De partijen zijn er niet uitgekomen, maar er komt een nieuw gesprek. Als er een oplossing gevonden wordt, kan de procedure worden ingetrokken.