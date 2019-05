„Thijs H. was in behandeling”

Drievoudig moordverdachte Thijs H. is of was in behandeling bij psychiatrische instelling Mondriaan in Maastricht. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht donderdagavond gezegd.

Mondriaan zelf wilde eerder donderdag hierover niets zeggen, hangende het politie-onderzoek.

De woordvoerder van het OM zei nog dat H. volgende week zal worden voorgeleid. Wanneer precies, kon hij nog niet zeggen.



Advocaat Serge Weening van H. wilde donderdag niets zeggen over zijn cliënt. Dit omdat H. in volledige beperking zit. Dat wil zeggen dat advocaat en politie niets naar buiten mogen brengen over de zaak.

Volgens de Limburger verbleef Thijs H. de nacht na de moorden ook in Mondriaan.