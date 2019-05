„Thijs H. verbleef na moorden in ggz-instelling”

Thijs H., verdacht van drie moorden in Heerlen en Den Haag, heeft de nacht na de moorden in Heerlen doorgebracht in de ggz-instelling Mondriaan in Maastricht.

Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Limburger.

Een ooggetuige had eerder al gemeld dat hij Thijs H. woensdagochtend bij de instelling in Maastricht naar buiten had zien lopen. Iemand anders zag hem wat later in de buurt van Bemelen, op enkele kilometers van Mondriaan, dat aan de Vijverdalseweg aan de oostrand van Maastricht is gevestigd.