Thijs H. studeerde in Delft en Leiden

De TU Delft, waar Thijs H. vorig jaar studeerde, is geschrokken door de aanhouding van de man die wordt verdacht van het ombrengen van drie mensen. „Maar we mogen er verder niets over zeggen wegens de privacywetgeving”, aldus een woordvoerster van de universiteit. H. wordt verdacht van het doden van twee mensen op de Brunssummerheide en een vrouw in Den Haag.

Volgens het Linkedin profiel volgde H. in Delft vorig jaar een masterstudie Industrial Ecology. Hij werkt nog aan zijn scriptie. Daarvoor, van 2012 tot en met 2016, studeerde hij antropologie in Leiden. In 2012 haalde H. zijn propedeuse Social Work aan de Limburgse Hogeschool Zuyd. H. omschrijft zichzelf op Linkedin als „nieuwsgierig en gedreven” en wil zich graag ontwikkelen. Ook zegt H. dat hij een buitenmens is, met de hobby’s surfen, joggen en het pianospelen.

Thijs H. woonde in Den Haag, naar verluidt aan de Hooikade. In Leiden was H. lid van de de studieverenging Culturele Antropologie. Van november 2016 tot oktober 2017 werkte hij als dataanalist bij de startup Eccentrade, dat sinds september vorig jaar niet meer bestaat.