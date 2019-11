Thijs H. opnieuw voor rechtbank Maastricht

Drievoudig moordverdachte Thijs H. heeft aangegeven dat hij maandag bij een tweede inleidende zitting opnieuw voor de rechtbank in Maastricht zal verschijnen. Daarin wordt onder meer de stand van het onderzoek besproken. In augustus was H. ook bij de eerste zitting aanwezig.

De 27-jarige Limburger heeft al bekend dat hij begin mei drie mensen heeft omgebracht. Het ging op 4 mei om een vrouw die haar honden uitliet in de Scheveningse bosjes in Den Haag, waar hij kort daarvoor op kamers was gaan wonen. Drie dagen later werden op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en en een vrouw omgebracht.

H. heeft verklaard dat hij dat tijdens een psychose heeft gedaan, dat hij opdrachten had gekregen om te moorden. Het Openbaar Ministerie zette vraagtekens bij die mogelijke psychose, omdat H. op zijn computer zoekopdrachten had ingevoerd over manieren om zich als een psychopaat te gedragen en hulpverleners om de tuin te leiden. Volgens H.’s advocaat Serge Weening heeft het OM beweringen uit hun context gehaald.

De verdachte werd gearresteerd nadat er een publiekelijk opsporingsbericht was uitgedaan toen hij als verdachte in het vizier kwam. Het OM heeft gezegd veel bewijs tegen H. te hebben, onder meer DNA-sporen.