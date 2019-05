Thijs H. ontkent moorden Den Haag en Heerlen

Thijs H. ontkent dat hij schuldig is aan de gewelddadige dood van een vrouw in Den Haag en van een man en een vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen begin deze maand. Dat meldt de rechtbank Limburg dinsdag. De rechter-commissaris besliste dat het Openbaar Ministerie gebruik mag maken van camerabeelden van ggz-kliniek Vijverdal in Maastricht.

H. had zich kort na het geweld op de heide gemeld bij de kliniek. Volgens een psychiater had hij bloed op zijn kleren en handen. Die kleren zijn inmiddels gewassen en de behandelaars willen niets zeggen. Daarom kunnen alleen de bewakingsbeelden bevestigen of er inderdaad bloed op de kleren zat. ’‘De benodigde informatie kan tot op dit moment niet op andere, minder ingrijpende manier verkregen worden. Verdachte ontkent en direct betrokkenen lijken niet erg bereid om te verklaren’’, aldus de rechtbank.