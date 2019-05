Thijs H. moet naar Pieter Baan Centrum

De 27-jarige Thijs H., die wordt verdacht van het ombrengen van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen, moet ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Roermond beslist. De man uit Den Haag wordt verdacht van drievoudige moord.

H. wordt verdacht van het doden van twee mensen op de Brunssummerheide op 7 mei en een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag op 4 mei. Hij werd vorige week woensdag opgepakt in Zuid-Limburg.

Zijn voorarrest is woensdag met twee weken verlengd. Na die periode beslist de raadkamer of zijn voorarrest nog eens met maximaal negentig dagen verlengd moet worden, daarna moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.