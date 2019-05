„Thijs H. ging door het lint in nieuwe woning”

Thijs H., de man die wordt verdacht van het doden van drie mensen, heeft zaterdag de badkamerdeur op de gang van zijn nieuwe woning in Den Haag ingeslagen. Dat heeft zijn buurjongen Arnold gezegd tegenover de NOS.

„Er kwam alleen maar vreemde taal uit, hij was heel erg verward. Ik denk dat hij heel erg dronken was of zo. Ik kon niet echt hoogte van hem krijgen”, aldus de jongen. Het gebeurde volgens hem halverwege de middag.

H. woont sinds ongeveer twee weken aan de Hooikade in Den Haag, op de zolder van een restaurant.

„De eerste keer dat ik hem ontmoette was het een gewone jongen, de tweede keer was een beetje apart. Na zaterdag heb ik hem niet meer gezien”.