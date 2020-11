Thierry Baudet wordt niet vervolgd om ‘treintweet’

Kamerlid Thierry Baudet wordt niet vervolgd vanwege zijn ‘treintweet’. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam besloten na het beoordelen van aangiftes tegen hem wegens discriminatie.

Op 31 januari van dit jaar twitterde de politiek leider van Forum voor Democratie dat vriendinnen van hem waren lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein. Vervolgens riep hij in de tweet ook op om het land te redden en op Forum voor Democratie te stemmen. Het bleek naderhand om NS-medewerkers en een agent in burger te gaan die kaartjes controleerden. Er werd vier keer aangifte tegen Baudet gedaan. Het OM noemt de tweet niet strafbaar.

Het OM laat woensdag weten zorgvuldig de criteria van de Hoge Raad ten aanzien van groepsbelediging te hebben bestudeerd. „Op basis daarvan is het OM van mening dat de tweet inhoudelijk onvoldoende concreet is om te kunnen oordelen dat er een negatieve conclusie over Marokkanen als groep wegens hun ras wordt getrokken.”

Ook vindt het OM dat de tweet in strafrechtelijke zin niet de grenzen overschrijdt van wat een politicus moet kunnen zeggen in een maatschappelijk of politiek debat. De tweet leidde tot veel commotie. Baudet reageerde zelf door te zeggen dat hij „te snel en te stevig” had getweet. Excuses maakte hij niet voor zijn opmerkingen.