Thialf-schutter ook verdacht van afpersing

De man die in januari vorig jaar Clafis-directeur en schaatssponsor Bert Jonker zou hebben beschoten op het parkeerterrein van schaatsstadion Thialf, wordt inmiddels ook verdacht van afpersing van de schaatssponsor. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde dat tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Leeuwarden.

Verdachte Charles Reinier van der W. (57). werd in juli door de Spaanse politie opgepakt in de buurt van Barcelona en in september uitgeleverd aan Nederland. Bij de schietpartij werd Jonker in zijn hand geraakt. Hij wist per auto te ontkomen. Er zou sprake zijn van een zakelijk conflict. Het OM gaat uit van een poging tot moord.