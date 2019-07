Thermostaat tempert online surfgedrag

Internet slokt altijd en overal aandacht op. „Beangstigend.” Twee ondernemers lanceren vrijdag een oplossing. Een digitale thermostaat met vijf standen tempert online surfgedrag.

Ouders voeren meer dan eens strijd met hun kinderen –en met zichzelf– tegen overmatig internetgebruik. Niet altijd met succes. Maarten Wolzak en Paul Huizinga hebben daarom ”myndr” ontwikkeld. Een simpele knop op de muur die internetdiensten blokkeert via een ingeplugd kastje op de router. „Stand 1 is volledig dicht, stand 5 volledig open”, legt initiatiefnemer Wolzak uit. Kosten: 189 euro.

Waarom een digitale thermostaat?

„Internet is overal. In je broekzak, in je tas. Niet gezond meer. Het slokt zoveel aandacht op dat we niet meer in staat zijn onze eigen dromen waar te maken. Als ik online iets zoek, flitsen allerlei dingen over mijn scherm waar ik niet om gevraagd heb. Alsof ik een lamp aan doe om een boek te lezen, maar ook de radio, tv en afwasmachine spontaan aangaan.

Ouders vinden het lastig een digitale balans voor hun kinderen te vinden. Afpakken van smartphones of wifikabels eruit trekken zijn daarbij geen uitzondering. Myndr biedt een elegantere oplossing.”

Hoe werkt zo’n thermostaat?

„De digitale thermostaat blokkeert dakpansgewijs internetdiensten. Een leerling kan bijvoorbeeld huiswerk maken zonder YouTube, maar mét Wikipedia. Of Netflixen, maar dan zonder afleidende notificaties. Myndr is een soort digitale ”ja-nee”-sticker.”

Er zijn meer oplossingen op de markt. Wat voegt myndr toe?

„Apple heeft bijvoorbeeld Screentime, gebaseerd op ouderlijk toezicht. Maar als ik een iPhone met iOS heb en mijn zoon Samsung met Android dan moet ik al twee systemen inzetten. Dat werkt niet. Als hij op 4G zit, werkt toezicht al helemaal niet.

De digitale thermostaat helpt gezinnen samen te bepalen welk internet even wel en even niet beschikbaar is. Het is geen verlengstuk van ouderlijk gezag, maar een hulpmiddel om in overleg, samen bewuster digitaal te leven. Supereenvoudig, zonder ingewikkelde aanpassingen van instellingen. Het werkt thuis, maar eind dit jaar ook onderweg op de fiets of in de kroeg.”

Is dit het ei van Columbus?

„Het ei van Columbus bestaat niet. Altijd zullen zich nieuwe digitale ontwikkelingen aandienen. Dit is echter een belangrijke stap in de digitale strijd. Myndr werkt als een opgestoken bordje: Ik wil nu even geen internet.”

De gebruiker bedient zelf de thermostaat. Zit daar het zwakke punt?

„Klopt. Maar dat geldt voor alle verleidingen. Het probleem is dat de wapens digitaal erg ongelijk zijn. Internetbedrijven geven enorme sommen geld uit om consumenten te verleiden. Wij bieden een helpende hand om internetgedrag in de hand te houden.”

Zien internetbedrijven er iets in?

„T-mobile heeft een pilot gedaan, Kliksafe is enthousiast en we zijn in gesprek met KPN. Verder werken we samen in een alliantie met prinses Laurentien, staatssecretaris Knops en VodafoneZiggo-topman Jeroen Hoencamp.”

Wat is jullie ideaal?

„Ik heb kinderen van 5, 9 en 11 jaar. Ik zou graag willen dat ze groot worden in een wereld die op een sociale, empathische manier met elkaar omgaat, waarin diepe onderlinge verbinding met elkaar mogelijk is.”

„Mooi initiatief”

„Mooi initiatief”, zegt Bert Jan Peters van filteraar Kliksafe over myndr. „Ouders kunnen in een handomdraai op zondag of onder het eten internet even uitschakelen.” Hij vraagt zich wel af of de digitale thermostaat levensvatbaar is te maken. Kliksafe en myndr spreken binnenkort over samenwerking.