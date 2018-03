Een 53-jarige tantratherapeut uit Rhenen is aangehouden op verdenking van seksueel misbruik.

Vier vrouwen hebben aangifte gedaan van misbruik in de periode tussen januari 2013 en begin 2017.

De therapeut zou tijdens de behandelingen ongewenste seksuele handelingen hebben uitgevoerd. Na de aangiften van eind 2017 heeft de politie onderzoek gedaan en is ze overgegaan tot aanhouding. In de woning van de verdachte is naar bewijs gezocht.