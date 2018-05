Theorie-examen CBR in de avonduren

Leerlingen van rijscholen kunnen vanaf dinsdag ook in de avonduren het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets afleggen. Het gaat om een half jaar durende proef van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

In eerste instantie kunnen de leerlingen terecht op de CBR-locaties in Amsterdam, Arnhem, Zwolle, Rijswijk en Groningen. Later komen er nog locaties bij. Tijdens de proef kunnen kandidaten op de betreffende locaties tussen 16.00 en 21.30 uur het theorie-examen afleggen. Wie dat wil, moet dan wel zelf het examen reserveren op Mijn CBR. Voor examens vanaf 18.00 uur betalen zij een toeslag van 4,45 euro.

Het CBR wil met de proef kijken aan wat voor openingstijden kandidaten behoefte hebben en of ze bereid zijn een toeslag te betalen voor een examen in de avonduren.