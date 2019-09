Theoloog uit ledenraad EO: Koers niet meer om te buigen

Nu de Evangelische Omroep (EO) voor „een algemeen-christelijke identiteit kiest”, kan Marten Visser, directeur van zendingsorganisatie GlobalRize, niet langer achter de koers van de omroep staan. Theoloog Visser maakte zaterdag bekend dat hij uit de ledenraad van de EO stapt.

„Met verdriet, en waarschijnlijk te laat, tot de conclusie gekomen dat ik niet thuis hoor bij de EO nu hij voor een algemeen-christelijk profiel kiest.” Met die woorden kondigde Visser zaterdag via Twitter zijn afscheid van de ledenraad aan.

Afgelopen zaterdag vond een vergadering van de raad plaats. Tijdens die vergadering stond onder andere het beleid op het gebied van homoseksualiteit op de agenda. Voor Visser was de uitkomst van dat agendapunt aanleiding om uit de ledenraad te stappen. „Ik kan niet langer achter de identiteit van de omroep staan. De huidige EO wil iedere christen vertegenwoordigen. Ook vrijzinnige geluiden. De boodschap van sommige programma’s staat haaks op het Evangelie. Het gaat veel verder dan alleen de opvattingen over seksuele relaties.”

Visser is al langer kritisch over de „algemeen-christelijke koers” van de omroep. In 2016 richtte hij samen met andere verontruste EO-leden het platform EO Duidelijk op. Later werd hij gekozen in de ledenraad van de EO.

Nu tijdens de vergadering opnieuw bleek dat een meerderheid van de EO achter het huidige beleid van de directie staat, was voor Visser de maat vol. „Ik had van tevoren nog enige hoop dat er in de raad voldoende steun voor mijn opvatting zou zijn, maar dat was niet het geval. De enige oplossing om de identiteit van de EO nog te redden is een nieuwe directie. Maar die komt er niet.”

Eretitel

Arjan Lock, directeur van de EO, betreurt het besluit van Visser. „Ik vind het oprecht jammer. De ledenraad staat voor de volledige breedte van de achterban. Daar hoort het geluid van Marten Visser ook bij. We hebben zaterdag een open gesprek gevoerd over het beleid. Maar op het moment dat je vindt dat jouw opvatting de dominante opvatting van de EO moet zijn, doe je geen recht aan de mening van anderen.”

Lock ziet de benaming „algemeen-christelijke koers” van Visser juist als een eretitel. „De EO is een missionaire organisatie, die het geluid van de Bijbel in deze tijd wil laten horen. Het gaat daarbij om een veelzijdige gemeenschap aan mensen, die vanuit hun geloof in Jezus dit werk willen doen.”

