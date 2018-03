Theo Heyliger formateur op Sint-Maarten

De gouverneur van Sint-Maarten heeft vrijdag Theo Heyliger benoemd tot formateur van een nieuwe regering. Heyliger is leider van de grootste partij van het eiland, United Democrats.

Hij liet zich in het verleden vaak kritisch uit over de rol van politiek Den Haag op het eiland. Vanuit Nederland is vaker getwijfeld aan zijn integriteit. Kamerleden van SP en CDA wilden in 2014 nog dat er een onderzoek naar hem zou komen, onder meer vanwege corruptie.

Gouverneur Eugene Holiday heeft Heyliger gevraagd een regering te vormen die op een brede steun kan rekenen in het parlement, met ministers die ‘willen werken voor het volk de opbouw van het land’.

Sint-Maarten werd vorig jaar september getroffen door orkaan Irma. Nederland heeft 550 miljoen euro garant gesteld voor de wederopbouw. Volgens de gouverneur is de opbouw van het land en de voorbereiding voor het komende orkaanseizoen van het uiterste belang.