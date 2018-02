Theatergezelschap oefent op zondag in Harlinger locatie Visveiling Urk

In de kantine van de Harlinger vestiging van Visveiling Urk vinden op zondag 4 maart audities plaats voor een amateuruitvoering van de musical over Ciske de Rat, de bekende roman van schrijver Piet Bakker (1897-1960). Directie en bestuur van de visafslag blijken hiervan echter niet op de hoogte te zijn.

De audities werden vrijdag aangekondigd op de website van de Harlinger Courant. Ze vinden op de bewuste zondag plaats van 11.00 tot 16.30 uur. De makers van de theaterproductie zijn op zoek naar enkele tientallen mannen, vrouwen en kinderen die een rol willen vertolken.

Visveiling Urk heeft een coöperatieve structuur. Enkele tientallen vissers die op de afslag hun vangst laten veilen zijn lid van de coöperatie. Bestuurslid Meindert de Boer is erop tegen dat de kantine in Harlingen op zondag open gaat voor het theatergezelschap. „Ik denk dat 90 procent van de leden er net zo over denkt”, stelt hij. De Boer wil de kwestie op de eerstvolgende bestuursvergadering, komende week, aan de orde stellen.

Dick Schutte, oud-burgemeester van Urk, is onafhankelijk voorzitter van de coöperatie. Hij is niet op de hoogte van de kwestie. „Het bestuur gaat niet over het beheer van de gebouwen, dat is een verantwoordelijkheid van de directie”, zegt Schutte.

Directeur Teun Visser zegt desgevraagd dat hij ook van niets weet. „Ik ga het onderzoeken.”

Een van de initiatiefnemers van de musical is Raymon de Ronde uit Harlingen. Volgens hem is het gebruik van de visafslagkantine netjes afgesproken met de bedrijfsleiding. „Iemand uit onze groep werkt in de visafslag en heeft het met zijn baas geregeld.”