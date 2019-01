The Ocean Cleanup loopt forse vertraging op

De ‘plasticvanger’ van het Nederlandse project The Ocean Cleanup is kapot gegaan tijdens het opvegen van plastic afval op de Grote Oceaan. Een van de uiteinden is afgebroken. De veegarm wordt in de komende weken naar Hawaï gesleept voor reparatie. Dat duurt waarschijnlijk een paar maanden.

In de loop van het jaar moet het systeem terugkeren naar de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Dat is een ‘drijvende vuilnisbelt’ vol plastic deeltjes, tussen Hawaï en de westkust van de Verenigde Staten. „We willen dit natuurlijk zo snel mogelijk, we zijn erg ongeduldig”, zegt een woordvoerder van The Ocean Cleanup na een bericht in Trouw.

Nederlander Boyan Slat heeft de 600 meter lange veegarm bedacht. In september vertrok de ‘zeebezem’ uit de haven van San Francisco. Het systeem moet afval opvangen, zodat het kan worden opgeschept en weggebracht, in een poging dat de zeeën schoner worden.

Vorige maand kampte The Ocean Cleanup al met een andere tegenvaller. De arm kon het opgeveegde plastic niet vasthouden. Hij bewoog te langzaam over de oceaan, waardoor het plastic wegdreef.