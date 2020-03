Thalys stopt tot eind april met directe treinreizen naar Parijs

Het is vanaf dinsdag voorlopig niet meer mogelijk om direct met de trein van Amsterdam naar Parijs te reizen. Thalys past het reisschema, vanwege de afgenomen hoeveelheid reizigers door de maatregelen rond het nieuwe coronavirus, tot en met 30 april aan.

Mensen die met de Thalys van Amsterdam naar Parijs willen, zullen eerst een dag in Brussel moeten blijven. Een dag later komen ze dan in Frankrijk aan. Er vertrekt namelijk nog maar één keer per dag een Thalys vanuit Amsterdam. Mensen die vanuit Parijs met de Thalys naar Amsterdam gaan, hebben de komende maand ook een extra dag reistijd.

Reizigers die hun eerder geboekte reis van Thalys willen uitstellen, kunnen dit nog tot 30 april 2021 doen. „We hopen uit de grond van ons hart dat u en uw familie in een goede gezondheid deze periode doorkomen”, schrijft de leiding van Thalys.