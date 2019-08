Thaise rechter handhaaft straf Van Laarhoven

De Thaise Hoge Raad heeft de straf voor Johan van Laarhoven in stand gehouden, bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. De Nederlandse voormalig coffeeshophouder, die in Thailand vastzit voor witwassen, krijgt een celstraf van 75 jaar, waarvan hij er twintig moet uitzitten. De straf is onherroepelijk geworden. Zijn vrouw, die betrokken was bij de witwaszaak, kreeg twaalf jaar cel.

„Ik heb die informatie inderdaad telefonisch te horen gekregen”, zegt Knoops dinsdag. „De schriftelijke bevestiging verwacht ik later, maar ik ga ervan uit dat deze informatie klopt.”

Met de beslissing van de Thaise rechter is de strafzaak volgens Knoops formeel afgesloten. Dat betekent dat er nu vaart achter een uitlevering kan worden gezet. Nederland wil Van Laarhoven en zijn vrouw namelijk terughalen uit Thailand.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reisde afgelopen week naar Bangkok om te pleiten voor de terugkeer van Van Laarhoven en zijn vrouw, zodat zij hier hun straf zouden kunnen uitzitten. De Tweede Kamer pleitte daar in april al voor. Er is volgens Grapperhaus afgesproken om op „korte termijn” verder te praten over de kwestie op ambtelijk niveau.