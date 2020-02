Thailand weigert passagiers op cruiseschip de Westerdam

Thailand geeft de passagiers op cruiseschip de Westerdam geen toestemming van boord te gaan, uit angst voor verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn had een dag eerder te horen gekregen dat het donderdag zou mogen aanmeren in een Thaise haven, nadat het eerder was geweigerd in Japan.

„Ik heb dit bevel gegeven. Toestemming om van boord te gaan is geweigerd”, liet de minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul in een bericht op Facebook weten. Aan boord van de Westerdam zouden ruim negentig Nederlanders zijn.

Van een patiënt werd vermoed dat die besmet was met het nieuwe coronavirus. Het schip heeft 1455 passagiers en 802 bemanningsleden aan boord. Het bedrijf achter het cruiseschip had maandag laten weten dat de passagiers op 13 februari van boord zouden mogen in Bangkok en dat er geen reden was om aan te nemen dat iemand aan boord het virus had.