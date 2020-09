Thailand beëindigt visumamnestie

Thailand stopt met de tijdelijke visumamnestie die sinds de uitbraak van het coronavirus is ingevoerd. Vanaf zaterdag 26 september riskeren mensen met een verlopen visum een boete, een inreisverbod in de toekomst of een arrestatie in het Aziatische land.

De hoop op opnieuw een verlenging is daarmee na twee eerdere verlengingen van drie maanden, van de baan. Buitenlandse Zaken geeft aan dat de ambassade in Thailand met tientallen Nederlanders contact heeft. In totaal treft het naar schatting een groep van zo’n honderd Nederlanders. „Mogelijk zijn dit toeristen die langer zijn gebleven, maar meestal gaat het om mensen die al langer in Thailand verblijven”, aldus een woordvoerder. Wel maken de Thai een uitzondering voor mensen die om medische redenen niet in staat zijn te reizen.

De visumamnestie was „indertijd ingesteld in de periode dat veel toeristen niet meer terug konden reizen naar hun eigen land, in verband met de reisbeperkingen door de Covid-19-situatie”, zo schrijft de Nederlandse Ambassade in Thailand op Facebook. Samen met andere Europese ambassades heeft Nederland geprobeerd „de inwerkingtreding uit te stellen, of de toepassing van de regels te versoepelen”. Dat is niet gelukt, zo blijkt nu, aangezien de Thaise autoriteiten van mening zijn dat iedereen onderhand de kans heeft gehad te vertrekken.