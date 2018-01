Tevredenheid over wegsturen Eritrese diplomaat

Regeringspartijen D66 en VVD zijn tevreden met de beslissing om de hoogste Eritrese diplomaat in Nederland weg te sturen. De verregaande diplomatieke maatregel is genomen omdat de Eritrese autoriteiten blijven doorgaan met het dwingen van voormalige landgenoten in Nederland tot het afdragen van een zogeheten diasporabelasting. De Tweede Kamer had gevraagd om het ambassadekantoor te sluiten.

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66: „Ik ben tevreden dat met Zijlstra nu eindelijk een minister handelend optreedt. Met het wegsturen van de ambassadeur geeft hij een stevig signaal: de afpersingspraktijken moeten stoppen. Een logische tussenstap, maar als deze praktijk niet stopt, moeten verdergaande stappen op tafel blijven liggen.”

VVD-Kamerlid Malik Azmani zegt blij te zijn met het „stevige” signaal. „Een goede eerste stap, we tolereren de lange arm van Eritrea in ons land niet.”