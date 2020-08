Teststraat Schiphol ondanks scherpere reisadviezen niet drukker

Hoewel de overheid besloot maandag de reisadviezen voor heel Spanje en voor delen van Frankrijk aan te scherpen, was het dinsdag in de teststraat op Schiphol niet drukker dan anders. „Er was niet bijzonder extra veel aanloop en er waren geen wachtrijen”, laat de veiligheidsregio Kennemerland weten.

De meeste vluchten uit zulke risicogebieden komen overdag aan. De teststraat blijft vooralsnog geopend van 06.00 uur tot 18.00 uur en de openingstijden worden niet verruimd. „Het budget is het probleem niet en we hebben ook voldoende materiaal. Maar je kunt niet bam extra mensen neerzetten, we zijn aan het opstarten en groeien”, aldus een woordvoerder.

Dat het ook dinsdag allemaal goed was af te handelen komt mogelijk doordat het een wat rustigere dag was op de luchthaven. „En de extra vliegtuigen die speciaal toeristen ophalen komen waarschijnlijk later, maar dat zijn ook geen tientallen vluchten.”

Volgens de veiligheidsregio arriveren momenteel ongeveer 5000 mensen per dag uit risicogebieden, van wie ongeveer 1000 zich laten testen op het coronavirus. Het aanbod kan toenemen door de waarschuwingen voor reizigers in Spanje en Frankrijk, maar de teststraat heeft ook nog ruimte meer mensen te testen. Waar de grens ligt, kan de veiligheidsregio nog niet aangeven.

Wie niet op Schiphol kan worden getest, kan zich ook thuis laten testen. Bovendien blijft de zelfquarantaine thuis gelden, aldus de veiligheidsregio.

De teststraat is sinds 13 augustus geopend. Van de vluchten uit oranje en rode gebieden wordt een selectie gemaakt, de passagiers daarvan worden uitgenodigd zich te laten testen. „De ambitie is dat iedereen uit oranje en rood gebied kan worden getest”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. „Daar streven we stapsgewijs naar.” In het begin konden er zo’n 400 mensen per dag worden getest, inmiddels is dat opgelopen naar ongeveer 1000, bevestigt het ministerie.