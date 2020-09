Testsirene Duitsland te horen in Oost-Nederland

Bewoners aan de grens met Duitsland kunnen donderdag mogelijk sirenes horen uit het buurland. Om elf uur ’s ochtends worden in heel Duitsland sirenes, mobiele alarmen en luidsprekerberichten getest. Dat meldt onder meer de Veiligheidsregio Drenthe.

Het doel van de test is om de Duitsers te leren wat ze moeten doen in geval van nood en hoe zij zichzelf kunnen beschermen. De komende dagen krijgen de inwoners informatie over de betekenis van de verschillende alarmen en hoe zij moeten handelen. Die informatie komt van onder andere Binnenlandse Zaken en het federale bureau voor civiele bescherming en rampenbestrijding.

Nederlanders die de sirenes donderdag horen, hoeven geen actie te ondernemen.