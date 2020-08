Tests op Terschelling brengen één coronageval aan het licht

De coronatests in de buurt van camping Appelhof op Terschelling hebben één nieuwe besmetting aan het licht gebracht. Bij negen mensen is de uitslag nog niet bekend, 133 andere mensen hebben geen corona.

Daarmee stijgt het totaal aantal besmettingen naar negen. Dat heeft de Friese GGD donderdag bekendgemaakt na de eerste dag op een testlocatie. Vrijdag kunnen meer mensen zich laten testen bij de kerk in het dorp Midsland. Op de eerste testdag wilden zo veel mensen zich laten testen, dat de locatie langer openbleef. Ongeveer zestig mensen die tegen het einde werden getest, horen vrijdag de uitslag.

Acht tot tien jongeren die geen corona bleken te hebben, zijn met een watertaxi naar het vasteland teruggebracht.

De testlocatie in een kerk in het dorp Midsland gaat vrijdagochtend om 9.30 uur weer open. Tot 11.30 kunnen jongeren van camping Appelhof, eilanders en andere toeristen met klachten zich er laten testen, net als medewerkers van de camping en de nabijgelegen supermarkt, die veel contact hebben gehad met jongeren. Ze hoeven daar geen afspraak voor te maken. Daarna gaan de monsters met de veerboot naar het vasteland. In de loop van vrijdag horen deze mensen de uitslag.

Twee jongeren uit de regio Kennemerland (Haarlem en omstreken) bleken na een vakantie op Appelhof het coronavirus te hebben opgelopen. Op woensdag werden ook vier van hun tentgenoten positief getest, net als twee andere campinggasten. Het is niet bekend waar zij vandaan komen. Het is ook niet bekend of de jongeren op de camping besmet zijn geraakt, of al ziek waren en anderen misschien hebben aangestoken. Alle jongeren die in de afgelopen periode op Appelhof zijn geweest hebben een bericht gekregen dat ze zich moeten laten testen als ze milde klachten hebben.

Appelhofgangers die het coronavirus onder de leden hebben, worden apart „op verantwoorde wijze” naar het vasteland vervoerd. Hoe dat precies gaat, zegt de GGD niet. Wie geen klachten heeft, hoeft zich volgens de GGD niet te laten testen en kan de vakantie voortzetten.

Appelhof is een van de populairste jongerencampings van Nederland. Het terrein gaat voor de laatste weken van het zomerseizoen dicht. Nieuwe gasten worden niet meer toegelaten en het aantal gasten dat er nu is wordt volgens de gemeente „stapsgewijs afgebouwd”.