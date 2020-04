Testen thuiszorg en verpleeghuis: te weinig, moeizaam en traag

Het testbeleid in de wijkverpleging en in de verpleeghuizen komt maar moeizaam van de grond. Het algemene beeld uit de vele meldingen van verpleegkundigen en verzorgenden: er zijn te weinig tests, het duurt lang voor een aanvraag daadwerkelijk tot een test leidt, en het kost personeel grote moeite en soms overredingskracht om zich te kunnen laten testen. Dat stelt beroepsgroep V&VN (105.000 leden).

Bovendien blijven er tekorten aan mondmaskers, schorten en andere beschermende middelen. Veel zorgmedewerkers voelen zich daardoor een potentiële „superverspreider” van het virus - onder kwetsbare patiënten, maar ook onder collega’s en de eigen familie thuis.

Vorige week kondigde het kabinet aan dat er veel meer en uitgebreider zou worden getest. In de praktijk merken verpleegkundigen en verzorgenden in met name de verpleeghuizen daar echter nog bar weinig van, zegt de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland). Mensen die aan de bel trekken geven onder meer aan dat GGD’en traag werken, dat leidinggevenden en bedrijfsartsen terughoudend zijn om te laten testen, of de - verruimde - richtlijnen voor testen niet lijken te kennen.

Volgens de V&VN heeft zich in de wijkverpleging (ofwel de thuiszorg) en verpleeghuizen een „stil drama” voltrokken: mensen moesten werken zonder beschermende middelen, moesten bij lichte klachten doorwerken, konden zich niet laten testen én kwamen over de vloer of aan het bed bij kwetsbare mensen. Bezoekers waren niet meer welkom maar wel bleven de zorgprofessionals aan het werk. „Hoewel die angst niet altijd serieus werd genomen, zien we nu dat er in verpleeghuizen veel meer besmettingen en doden zijn gevallen dan gedacht.”