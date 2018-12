Test zelfrijdende trein ProRail succes

De eerste test van ProRail met een zelfrijdende vrachttrein is goed verlopen. Dat laat een woordvoerder van ProRail weten. De trein reed op de Betuweroute tussen de Maasvlakte in Rotterdam en de Duitse grens. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en ProRail-baas Pier Eringa reden met de machinist mee, terwijl de trein op de automatische piloot reed.

ProRail gaat de komende week door met proefritten op het traject. „De techniek is nu beschikbaar voor vervoerders. Wij willen ervoor zorgen dat het spoor gereed is voor de nieuwe treinen. En dat is het nu”, aldus de woordvoerder.

De spoorbeheerder laat weten dat Nederland een testland moet zijn voor automatische treinen. Het conventionele spoor loopt volgens ProRail achter bij metrolijnen en shuttlesystemen op luchthavens. Die achterstand wil het spoorbedrijf graag inhalen.

De eerste proef met een geautomatiseerde personentrein is komend jaar op het traject tussen Groningen en Zuidhorn met een trein van Arriva. Wanneer de proef precies plaatsvindt, is nog niet bekend.