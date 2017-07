Test AD: veel haringen te warm verkocht

Uit de jaarlijkse Nationale Haringtest van het AD blijkt dat veel bedrijven zich niet houden aan de maximale verkooptemperatuur van 7 graden. Van de 148 bezochte adressen hielden 69 zich niet aan die regel uit de Warenwet. Het AD publiceert de volledige uitslag van de 36e editie zaterdag. Vrijdag werd de winnaar al bekend: vishandel Ruud den Haan uit Rotterdam.

De kwaliteit van de geteste haringen was dit jaar hoog, oordeelden de twee keurmeesters. 48 zaken eindigden met een 8 of hoger; 63 bedrijven scoorden 5,5 of lager. En 31 verkopers kwamen niet verder dan een 2,5 of zelfs lager. Dertien verkopers kregen een 0, daar was de koopwaar veelal bedorven.

Veel poepbacteriën en ander hygiënisch ongemak in de onderste regionen van de lijst. Een zaak uit Ridderkerk kreeg het advies „iets goeds te doen voor de mensheid” en de tent te sluiten. Een verkoper in Dordrecht had vorig jaar nog beterschap beloofd. Daar was weinig van terechtgekomen, constateerden de keurmeesters voor het AD. Hun conclusie in de lijst: „Wat maakt het ook uit? De gemiddelde consument slikt het en klaagt niet.”