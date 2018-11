Teslarijder mag mobiel niet vasthouden in auto

Wie in een Tesla op de automatische zelfbesturing rijdt, mag - net als andere automobilisten - niet een mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden. De kantonrechter in Utrecht bepaalde dat onlangs in een hogerberoepszaak, waarvan het vonnis nog niet is gepubliceerd. Dat bleek donderdag tijdens een zitting in een soortgelijke zaak die de Amsterdammer Vincent Everts had aangespannen.

Beide bestuurders van de geavanceerde Tesla vinden dat zij hun mobiel mogen vasthouden tijdens het rijden met de Autopilot, omdat zij dan hun handen vrij hebben. In de wet staat nu dat degene die de auto bestuurt, geen mobiel mag vasthouden. De twee redeneerden dat niet zij zelf maar de Autopilot van de Tesla de feitelijke bestuurder van de auto is.

Maar de rechter veegde dat van tafel, omdat er met de Autopilot altijd een persoon noodzakelijk blijft, die bepaalt waar de auto heen gaat, die in noodsituaties ingrijpt en verantwoordelijk is voor wat de auto doet.