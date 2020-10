Terugroepactie voor gerijpte geitenkazen van Bettinehoeve

Kaasmaker Bettinehoeve roept zijn gerijpte geitenkaasproducten met witschimmelkorst terug vanwege een mogelijke listeriabesmetting. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan de bacterie risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen, met name voor jonge kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een lage weerstand.

De bacterie is gevonden in de omgeving van de productielocatie. Op de eindproducten zelf is geen besmetting aangetoond. Toch adviseert Bettinehoeve om de kazen niet te consumeren. Andere producten van Bettinehoeve, zoals verse geitenkazen en melkproducten, worden elders gemaakt en zijn sowieso niet besmet.

Ook supermarkt Lidl meldt woensdag dat hij een kaasproduct uit zijn schappen haalt. Het gaat om Milbona Selection Brie de Nangis, Franse zachte kaas van rauwe melk, ca 100g, met 31-10-2020 als houdbaarheidsdatum. Daarin zit een ziekmakende E. colibacterie die diarree kan veroorzaken. Bij risicogroepen kunnen mogelijk ernstige ziekten ontstaan.