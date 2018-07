Terugroepactie Hongaarse groenten afgerond

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een grote terugroepactie van diepvriesgroenten die mogelijk besmet zijn met de ziekmakende listeria-bacterie afgerond. Bijna 1,3 miljoen kilo groenten, afkomstig uit een Hongaarse fabriek van producent Greenyard, zijn uit de handel gehaald.

De productielijnen van de fabriek in Hongarije zijn eind juni stopgezet. Voor zover bekend werden er in Nederland geen mensen ziek van de groenten. Maar in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk werden in de afgelopen drie jaar wel 47 mensen ziek. Negen van hen zijn overleden.

Bij de terugroepactie waren meer dan 15.000 horecabedrijven, groothandels en supermarkten betrokken. Daarbij zijn tientallen bedrijven beboet omdat ze niet tijdig of onvoldoende informatie hadden aangeleverd.