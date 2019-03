Terugkijken: verkiezingsdebat RO, RD en Family7

De Reformatorische Omroep (RO), Family7 en het RD organiseerden vrijdagavond een verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie en SGP in de Eerste Kamer. Het debat is hier terug te kijken.

De confrontatie vond plaats in de studio van de Reformatorische Omroep in Nijkerk. De presentatie was in handen van Riekelt Pasterkamp en Arjan Klein.

Tijdens het debat kregen de lijsttrekkers van de senaatsfracties steun van hun collega’s uit verschillende provincies. Mobiliteit en duurzaamheid waren twee van de thema’s waarover de politici met elkaar in discussie gingen.

CU’er Bikker: Wietproef gaat mislukken