Onderwijsbestuurder dr. R. Toes hield dinsdagavond een lezing over opvoeding op een interkerkelijke bijeenkomst in Sliedrecht. De lezing is terug te kijken op deze pagina.

Toes sprak over het thema ”Gezag en gezin”. Hoe leer je een kind wat gezag is? Wat zegt de Bijbel over gezag?