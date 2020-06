Terugkijken: Bescheiden viering Veteranendag in Ridderzaal

Het traditionele defilé door de Haagse binnenstad ter ere van alle Nederlandse veteranen zit er dit jaar door coronamaatregelen niet in, maar met een kleine bijeenkomst in de Ridderzaal wordt de jaarlijkse Veteranendag zaterdag toch gevierd.

Nederland telt ongeveer 100.000 veteranen. Om deze mannen en vrouwen te eren, paraderen normaal gesproken delegaties van veteranen op de laatste zaterdag van juni door het Haagse centrum. Ook zijn er dan bijeenkomsten en demonstraties van legeronderdelen op het Malieveld.

Livestream

Nu dergelijke massale bijeenkomsten door corona in het water vallen, is gekozen voor een bescheiden bijeenkomst in de Ridderzaal ter ere van de veteranen. Vier veteranen worden daar ontvangen door premier Mark Rutte, minister van Defensie Ank Bijleveld, Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Frank van Sprang.

Tussen de programmaonderdelen in zijn er optreden van solisten, onder meer begeleid door een ensemble van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso. De band Di-Rect sluit het programma af met het bekende nummer Soldier On. Het programma wordt om 13.00 uur geopend door de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit. De bijeenkomst is live te volgen via NOS op NPO 1 en via veteranendag.nl.