Teruggekeerde Nederlanders hebben quarantaineplek gekregen

De vijftien Nederlanders en twee Chinese partners die vanwege het nieuwe coronavirus zijn teruggekomen uit China hebben hun quarantaineplek toegewezen gekregen. Of de meesten thuis in afzondering gaan of niet kan de GGD maandagavond niet zeggen. „Bij zo’n beslissing wordt naar elk geval apart gekeken”, zegt een woordvoerder van de GGD. „Als het mogelijk is gaan ze thuis in quarantaine, anders wordt een andere plek gezocht”.

De evacués werden na hun aankomst, maandag kort na middernacht, naar een basis van Defensie in Huis ter Heide gebracht. Daar is bepaald wie op een centrale plek in quarantaine kan en wie thuis in afzondering gaat. De teruggekeerde mensen zijn volgens het RIVM niet ziek, maar mogen desondanks veertien dagen niet met anderen in aanraking komen. Ook thuis niet. „Zo is bijvoorbeeld een studentenhuis geen optie”, laat de GGD weten. „Ook een pakketje aannemen bij de voordeur is er niet bij. Daarnaast staan ze continu in contact met ons.”

Maar als de thuissituatie het niet toelaat, is een aparte ruimte van een vakantiepark bijvoorbeeld ook een mogelijkheid. Een isolatiekamer in een ziekenhuis behoort eveneens tot de mogelijkheden, hoewel dit volgens het RIVM onwaarschijnlijk is.

Het besmettelijke coronavirus brak voor het eerst uit in de Chinese stad Wuhan. Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben burgers uit de provincie Hubei gehaald, waarin Wuhan ligt.