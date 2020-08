Terschelling wil Caroline van de Pol als burgemeester

De gemeenteraad van Terschelling ziet graag dat Caroline van de Pol de nieuwe burgemeester wordt en zal haar dus voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is woensdagavond in een vergadering besloten. De vertrouwenscommissie was unaniem in haar advies aan de gemeenteraad.

Op dit moment is Van de Pol nog wethouder voor de VVD in de gemeente Koggenland. Na het vertrek van burgemeester Bert Wassink kwam in april het burgemeesterschap van het Waddeneiland vrij. Wassink ging aan de slag als wethouder in Leeuwarden. De 66-jarige Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) neemt waar.

Op de vacature van burgemeester hadden 41 mensen gereageerd. Daarbij ging het om 13 vrouwen en 28 mannen.

De raad verwacht dat de nieuwe burgemeester 28 oktober kan worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft Hermans-Vloedbeld de taken waarnemen