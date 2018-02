Terrorismezaak Suriname weer uitgesteld

Twee Surinaams-Nederlandse terreurverdachten blijven voorlopig vastzitten in Suriname. De broers zitten al sinds 23 juli in hechtenis, maar de politie is nog altijd niet klaar met het onderzoek. De familie van de verdachten is verontwaardigd over de duur van het proces.

De rechter las dinsdag wel de aanklacht tegen de mannen voor. Zij worden beschuldigd van deelname aan een terreurorganisatie. De broers hebben steeds ontkend betrokken te zijn geweest bij het beramen van aanslagen, het ronselen van mensen voor de strijd van IS of financiële steun aan extremisten in Syrië en Irak. Wel gaven ze toe in het bezit te zijn geweest van enkele kogels.

Niet alleen de familie van de mannen is ontevreden over het verloop van het proces. Ook de advocaten van de broers morren. Zij beschikken pas sinds enkele weken over het zeer uitgebreide dossier. De twee broers werkten in de islamitische slagerij van hun vader in Paramaribo toen ze opgepakt werden.