Terrorismeverdachten worden voorgeleid

De zeven mannen die zijn opgepakt omdat ze volgens justitie vergevorderde plannen hadden voor een aanslag, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie wilde het zevental bij een grote terroristische aanslag op een evenement machinegeweren (kalasjnikovs) en bomvesten gebruiken. Op een andere plaats zouden ze een autobom willen laten ontploffen.

Welk evenement de verdachten op het oog hadden, is nog onderwerp van onderzoek. De groep kwam in beeld door informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over een 34-jarige Irakees uit Arnhem. Die man, Hardi N., werd in 2017 nog veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) actief is. Dat geldt ook voor twee andere verdachten.

De verdachten zijn tussen de 21 en 34 jaar en werden donderdag aan het einde van de middag opgepakt in Arnhem en Weert. Drie verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Vlaardingen en een uit Huissen. Ook in die plaatsen deed de politie onderzoek.