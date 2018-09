Terrorismeverdachten hadden 100 kilo kunstmest

Bij de zeven verdachten die donderdag zijn opgepakt vanwege het plannen van een aanslag, zijn onder meer aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven voor bomvesten gevonden en 100 kilo kunstmest, dat mogelijk geschikt is voor het maken van een autobom.

De mannen, tussen de 21 en 34 jaar, werden opgepakt in Arnhem en Weert. Drie verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Vlaardingen en een uit Huissen.

De zeven blijven langer in voorarrest zitten, is vrijdag gesloten. Ze zitten nog in beperkingen, dat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Rutte: waakzaam blijven na verijdelde aanslag