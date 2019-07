Terrorismeverdachte blijft in cel

Een 27-jarige man die woensdag in Maastricht is aangehouden op verdenking van terroristische misdrijven, blijft voorlopig in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft zijn voorarrest vrijdag met twee weken verlengd.

De man zou zich in Nederland schuldig hebben gemaakt aan opruiing tot een terroristisch misdrijf. Ook verdenkt het Openbaar Ministerie hem ervan dat hij door het verzamelen van informatie op internet schuldig is aan training voor terrorisme.

Het onderzoek naar de man, die de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit heeft, begon vorige maand met informatie van de inlichtingendienst AIVD. De verdachte was volgens het OM vooral actief op internet. Zo zou hij via social media, zoals Telegram, jihadistische en gewelddadige propaganda hebben verspreid.

De man komt oorspronkelijk uit Limburg maar heeft nu geen vaste woonplaats. Hij is werkloos en zwierf rond op straat.