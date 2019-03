Terrorismeverdachte aangehouden in Breda

De politie heeft in Breda een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zou hij zich in 2017 in Somaliƫ hebben aangesloten bij de terreurorganisatie al-Shabaab.

De man is vermoedelijk sinds eind vorig jaar weer in Nederland. Recent werd duidelijk dat hij in Breda woonde.

De arrestatie was maandag, maar werd donderdag door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog zeker twee weken blijft vastzitten.