Terreurzaak Rotterdam uitgesteld, verdachten blijven vastzitten

Twee mannen die mogelijk een terroristische aanslag wilden plegen op een Rotterdams politiebureau, blijven voorlopig in de cel. De rechtbank is het met het Openbaar Ministerie eens dat de verdenkingen tegen het tweetal ernstig genoeg zijn om ze vast te houden. De verdachten werden in juni 2018 opgepakt nadat informatie was onderschept die zou duiden op de voorbereidingen voor een aanslag, met wapens en explosieven.

De advocaten probeerden de verdachten uit voorarrest te krijgen, omdat het te lang gaat duren in hun ogen. Dinsdag zou de rechtbank de zaak behandelen maar dat ging niet door, omdat twee van de drie rechters zich heel recent hebben teruggetrokken. Zij deden dat, omdat het hen duidelijk werd dat in een andere terreurzaak - waar ze ook rechter in zijn - dezelfde infiltrant is gebruikt. Dat zou de schijn van vooringenomenheid kunnen wekken.