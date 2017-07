Terreurverdachten zijn Surinaamse Nederlanders

PARAMARIBO (ANP).De twee terreurverdachten die in Suriname zijn opgepakt zijn Nederlandse mannen van Surinaamse komaf. Dat zei advocaat Raoul Lobo tegen het ANP. Hij is maandag door de ouders van de twee mannen benaderd om ze juridische bijstand te verlenen.

De advocaat kan nog niet meer vertellen over de verdachten of over de omstandigheden omdat hij nog niet bij hen is geweest. Ze zijn ondergebracht op een geheime plek. Lobo verwacht ze wel op korte termijn te kunnen spreken. „Er wordt nu heel geheimzinnig gedaan, maar ze zullen toch contact mogen maken”, zegt de advocaat.

Lobo is een Nederlandse advocaat die al geruime tijd actief is in Suriname. Begin dit jaar verdedigde hij de leden van de rapgroep Strictly Family Business (SFB) die in Suriname vastzaten voor seks met een minderjarig meisje.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag beschikt nog niet over informatie over de opgepakte verdachten. „We zoeken uit wat er hand is”, zei een woordvoerder dinsdagavond. Ook het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie kan niets zeggen over de aanhouding van de Nederlanders. „Het is een Surinaams onderzoek”, zei een woordvoerster.