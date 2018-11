„Terreurverdachten trainden op vakantiepark Weert”

Leden van de opgerolde terreurgroep die een aanslag zou hebben voorbereid in Nederland, kregen een terrorisme-training op een vakantiepark in Weert. Die training bestond onder andere uit wapeninstructies en het passen van bomvesten.

Dat komt naar voren uit onderzoek van RTL Nieuws, gebaseerd op meerdere bronnen. De training had plaats op 27 september. Bij de bijeenkomst waren vier van de zeven verdachten aanwezig. Ook twee politie-infiltranten waren erbij. Zij deden zich voor als mensen die spullen konden leveren voor een aanslag. De undercoveragenten van de politie verzorgden de training. Vooraf was in de vakantiewoning afluisterapparatuur aangebracht.

Tijdens de training kregen de verdachten vijf handvuurwapens overhandigd door de politie-infiltranten. Ze ontvingen ook instructies over de werking van de wapens. Bronnen benadrukken dat er niet daadwerkelijk is geschoten. De wapens waren onklaar gemaakt.

De advocaten van de verdachten willen niet reageren, het Openbaar Ministerie geeft ook geen toelichting.