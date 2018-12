Terreurverdachten Rotterdam blijven vast

De vier terreurverdachten die zaterdag in Rotterdam werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, blijven in ieder geval tot en met woensdag vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam heeft maandag bepaald dat hun voorlopige hechtenis met 72 uur wordt verlengd.

Een vijfde verdachte werd in de Duitse stad Mainz opgepakt. Deze 26-jarige Syriër woont in Rotterdam maar was daar bij zijn neef op bezoek. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd, maar een beslissing daarover wordt niet voor het einde van de week verwacht. De rechtbank daar heeft besloten dat hij in ieder geval tot dan blijft vastzitten.

Het onderzoek is in volle gang, meldt de politie. De verdachten in Rotterdam worden nog verhoord. Ook zijn Nederlandse agenten naar Mainz gereisd om daar de Syriër te verhoren. Ook in beslag genomen materiaal wordt onderzocht.

De rechter-commissaris heeft maandag alleen getoetst of de inverzekeringstelling rechtmatig was en zich nog niet inhoudelijk over de zaak gebogen. Daarom is het voorarrest met maar 72 uur verlengd. Als het Openbaar Ministerie (OM) de verdachten nog langer wil vasthouden, komen ze woensdag of donderdag opnieuw bij de rechter-commissaris. Die beslist of ze dan twee weken langer in de cel blijven.

De aanhoudingen leiden vooralsnog niet tot extra maatregelen in verband met de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De burgemeester, politie en justitie in Rotterdam (de driehoek) overlegden daarover de afgelopen dagen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Wel zal de politie zichtbaar aanwezig zijn bij de brug.