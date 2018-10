Terreurverdachten langer in voorarrest

De zeven verdachten die eind september zijn opgepakt vanwege het plannen van een aanslag, blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam dinsdag bepaald. De zeven worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en deelname aan een terreurorganisatie.

Zes verdachten blijven nog negentig dagen in voorarrest. Een zevende verdachte blijft nog zeker 45 dagen in voorlopige hechtenis.

Volgens het Openbaar Ministerie wilden de mannen een terreuraanslag plegen op een evenement met kalasjnikovs en bomvesten. Op een andere plaats wilden ze een autobom laten ontploffen. Het is nog altijd onduidelijk welk evenement ze op het oog hadden.

Drie van de verdachten, die tussen de 21 en 34 jaar zijn, komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Vlaardingen en een uit Huissen.

Bij huiszoekingen in de woningen van de verdachten vond de politie onder meer aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven voor bomvesten en 100 kilo kunstmest, mogelijk voor het maken van een autobom.

De mannen werden aangehouden na een maandenlang onderzoek, dat begon met informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over een 34-jarige Irakees uit Arnhem. Deze Hardi N. is in 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar Islamitische Staat actief was.